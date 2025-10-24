Werbung für Schmirma Knallbunte Völker-Deckenbilder machten Dorfkirche berühmt - Für Autor Frank Richter ist sie „Eine Oase im Osten“

Schmirma und sein Gotteshaus sind Teil des neuen Buchs von Frank Richter über Entdeckungen in ländlichen Regionen der neuen Bundesländer. Samstag, 25. Oktober, gibt der Autor vor Ort eine Lesung, obwohl die Kirche aktuell eine Baustelle ist.