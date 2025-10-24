Heike Friedrich vom Juk Café verabschiedet sich in den Ruhestand. Die Sozialarbeiterin prägte über Jahrzehnte die Kinder- und Jugendarbeit in Zeitz. Wie es im Verein weiter gehen wird.

Heike Friedrich verlässt das Juk Café Zeitz - Wie es dort weiter

Während ihrer Freizeit fertigt Heike Friedrich mit viel Liebe Entchen für Teilnehmer des traditionellen Quietscheentenrennens in Zeitz.

Zeitz/MZ. - „Ich lebe diesen Job“, sagt Heike Friedrich, während sie die bunten, selbst gehäkelten Buchstaben für die „Lesefüchse“ bereitstellt. Die 65-Jährige ist Sozialarbeiterin im Jugendkonakt Café (Juk Café) in Zeitz und auf der Zielgeraden zur Rente.