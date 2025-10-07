Weil sie im März Waren im Wert von 200 Euro aus einem Markt in der Dieselstraße in Halle gestohlen haben sollen, suchte die Polizei nach drei Männern. Wie nun bekannt wurde, konnte ein Täter ermittelt werden.

Die unbekannten Täter hatten, gemeinschaftlich handelnd, bereits am 6. März dieses Jahres gegen 18.40 Uhr aus einem Einkaufsmarkt im Bereich Dieselstraße in Halle Waren in einem Gesamtwert von 242,91 Euro gestohlen, heißt es in der damaligen Polizeimeldung.