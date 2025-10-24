Mitglieder des Weißenfelser Bismarckturmvereins schnitzen aus Kürbissen Dekofiguren für „Spuk im Turm“ an diesem Sonnabend. Bei der Bastelei hat sie sogar eine Olympiasiegerin im Gemüseschnitzen angeleitet.

Weißenfels/MZ. - Hedwig Martin setzt das Gemüsemesser an. Vorsichtig arbeitet sie in den Kürbis, der vor ihr auf einem Tisch steht, feine Linien ein. Es entsteht so unter den Händen der Zehnjährigen ein filigran herausgeschnitztes Motiv einer Hexe. Ihre Mutter Julia Martin achtet darauf, dass jeder scharfe Schnitt sitzt. Beide haben Spaß an dieser Aktion des Weißenfelser Bismarckturmvereins am Freitag im Restaurant und Hotel Jägerhof. Die 37-jährige Borauerin und ihre Tochter wissen, worauf sie hinarbeiten: Die etwas mehr als zehn Kürbisse sollen als Dekoration zur Veranstaltung „Spuk im Turm XXL“, die an diesem Sonnabend am Bismarckturm auf dem Klemmberg stattfindet, aufgestellt werden.