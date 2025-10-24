An diesem Wochenende, 25. und 26. Oktober 2025, findet das Merseburger Zauberfest statt. Die Burgstraße wird in diesem Jahr erstmals zur Flaniermeile für Fußgänger. Und auch weitere Neuheiten gibt es.

Diese Highlights und Neuheiten gibt es beim 17. Merseburger Zauberfest

Auch das Zauberfest 2025 lockt wie seine Vorgänger mit umfangreichem Bühnenprogramm und Künstlern, die durch die Straßen ziehen.

Merseburg/MZ. - In Vorbereitung des 17. Merseburger Zauberfests, das jetzt am Wochenende stattfindet, hatten sich die Mitarbeiter der Merseburger Stadtverwaltung ganz schön die Köpfe darüber zerbrochen, wie das Fest so gut wie möglich abgesichert werden könne.