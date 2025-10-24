Hera – ein Harris Hawk, ein Wüstenbussard – ist in dieser Woche aus der Voliere ausgebrochen. Seitdem fehlt jede Spur von dem Vogel. Seine Falknerin wähnt ihn noch im Raum Thale. Woran man Hera erkennt.

Wo ist Hera? Falknerin aus Thale sucht ihren Greifvogel und bittet um Mithilfe

Seit Mittwoch vermisst die Falknerin Janine Moess aus Thale ihre Hera. Hera ist ein Wüstenbussard. Stundenlang suchte sie nach dem Vogel, vergebens. Auch ein Suchaufruf führte bisher nicht zum Erfolg.

Thale/MZ. - Sehnlichst wartet Janine Moess aus Thale auf diesen einen erlösenden Anruf. Den Anruf, in dem ihr mitgeteilt wird, wo ihre Hera ist. Moess ist Falknerin und Jägerin und Hera ein Harris Hawk, ein Wüstenbussard. Am Mittwoch ist der Greifvogel aus seiner Voliere im zu Thale gehörenden Benneckenrode entkommen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. „Ich habe alles im Auto; ich könnte jederzeit losfahren“, sagt Moess, die auf verschiedenen Kanälen einen inzwischen vielfach geteilten Suchaufruf gestartet hat, „bisher gab es allerdings keinerlei Sichtungen.“ Nur „Fehlalarme“.