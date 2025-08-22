Geiseltalseekirche in Neubiendorf Wie mediterran ein Freilichtmaler den Geiseltalsee erlebt
Freilichtmaler Steffen Gröbner aus Dresden zeigt in der neuen Ausstellung der Geiseltalseekirche, was er vor Ort an Ölgemälden schuf. Dazu gibt es am Sonnabend, 23. August, Natur, Kräuter und Musik.
22.08.2025, 18:00
Mücheln/MZ. - „Geiseltalsee – mediterrane Impressionen“ lautet der Titel der neuen Kunstausstellung mit Ölgemälden von Steffen Gröbner in der Geiseltalseekirche in Mücheln-Neubiendorf. Sie wird im Rahmen des Natur- und Kräutertages am Sonnabend, 23. August, um 14 Uhr, eröffnet.