Freilichtmaler Steffen Gröbner aus Dresden zeigt in der neuen Ausstellung der Geiseltalseekirche, was er vor Ort an Ölgemälden schuf. Dazu gibt es am Sonnabend, 23. August, Natur, Kräuter und Musik.

Wie mediterran ein Freilichtmaler den Geiseltalsee erlebt

Robert Stephan von der Galerie „KunstLandschaft“ in Halle organisierte die neue Ausstellung der Geiseltalseekirche.

Mücheln/MZ. - „Geiseltalsee – mediterrane Impressionen“ lautet der Titel der neuen Kunstausstellung mit Ölgemälden von Steffen Gröbner in der Geiseltalseekirche in Mücheln-Neubiendorf. Sie wird im Rahmen des Natur- und Kräutertages am Sonnabend, 23. August, um 14 Uhr, eröffnet.