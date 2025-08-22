ESV Petersroda und Grundschule Brehna schaffen gemeinsam einen Lehrpfad mit Benjeshecke, Bäumen, Insektenhotels und Wetterstation. Gefördert über den Wettbewerb Revier!Pionier.

Kinder aus den Vereinen und der Grundschule Brehna setzen gemeinsam einen jungen Baum für den Naturlehrpfad in die Erde.

Petersroda/MZ. - Auf der Festwiese in Petersroda wächst ein Projekt, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen soll. Der ESV Petersroda hat die Idee zu einem Naturlehrpfad entwickelt und sich damit beim Wettbewerb „Revierpionier“ beworben. Der steht kreativen Köpfen in ganz Sachsen-Anhalt offen und soll nicht zuletzt mit vielfältigen Ideen den Strukturwandel unterstützen.