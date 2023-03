Die Coswigerin Virginia Bartelt wagt etwas Neues: Ab April bietet sie Yoga-Kurse für Babys an. Die Eltern rücken dabei in den Hintergrund.

Dessau/MZ - Wer gedacht hat, dass sich Yoga nur positiv auf Erwachsene auswirkt, liegt wohl falsch. Denn Dehn- und Entspannungsübungen haben durchaus auch positive Ausstrahlungseffekte auf die Jüngsten, meint Virginia Bartelt. Die gelernte Krankenschwester und zertifizierte Baby-Yoga-Gruppenleiterin möchte ihr Wissen rund um das Thema Baby-Yoga weitergeben und bietet dafür ab dem 28. April Kurse im Shia Familienzentrum in Dessau an.

Keine Yogastellungen, die für Erwachsene gedacht sind

Das Besondere an den Kursen von Bartelt ist, dass bei ihr eindeutig das Baby, nicht etwa das begleitende Elternteil im Mittelpunkt steht: „Es handelt sich nicht um sportliche Aktivitäten der Mamas oder Papas. Bei mir geht es um die Babys“, sagt die 25-Jährige. Natürlich können die Babys keine Yogastellungen ausführen, die für Erwachsene gedacht sind – die Übungen sind lediglich an diese angelehnt. „Man kann sich das eher vorstellen wie eine Baby-Thaimassage mit spielerischen Bewegungssequenzen“, so Bartelt.

Das hat zum einen positive Auswirkungen auf die Kinder: Es werden Gelenke gedehnt sowie Muskeln und Beweglichkeit gefördert, was den Babys dann später beim Krabbeln und Laufen helfen soll. Überdies hinaus werden mit bestimmten Griffen verschiedene Areale im Gehirn angeregt, wodurch die Hirnentwicklung der Kinder gestärkt werden soll. Zum anderen habe Baby Yoga auch positive Auswirkungen auf die Eltern: „Die Kurse bieten die Möglichkeit, dass sich die Eltern untereinander austauschen und vernetzen können. Außerdem wird die Bindung der Eltern zu ihrem Kind gestärkt. Und auch wenn die Babys im Mittelpunkt stehen, gibt es zwischendurch Entspannungsübungen für die Eltern, die sie dann zusammen mit ihrem Baby machen“, erklärt Bartelt, die selbst im vergangen Jahr Mutter geworden ist.

Kurs dauert zunächst nur vier Wochen

Geeignet ist der Kurs für Babys im Alter von drei bis zwölf Monaten. Bartelt wird die Kurse nach Alters- beziehungsweise Entwicklungsstufen unterteilen: So wird es einen Kurs für drei- bis siebenmonatige und einen für acht- bis zwölfmonatige Babys geben. Zunächst soll der Kurs vier Wochen dauern, Bartelt plant jedoch, das Angebot auf sechs bis acht Wochen auszuweiten und später vielleicht sogar Kinder-Yoga anzubieten.

Auf die Idee, die Kurse in Dessau anzubieten, kam die junge Mutter, als sie selbst auf der Suche nach geeigneten Kursen für sich und ihr Kind war: „Es gibt hier in der Umgebung wenig vergleichbare Angebote, außerdem sind viele Kurse überfüllt“, so Bartelt, die selbst gerne Yoga macht. So enstand das Interesse, selber aktiv zu werden und das bestehende Repertoire an Kursen zu erweitern. Über einen Online-Kurs hat sie sich dann zur Gruppenleiterin ausbilden lassen.

Werdende Eltern können sich auch schon in der Schwangerschaft melden

In anderen Städten hat sich Baby-Yoga bereits etabliert. Bartelt ist zuversichtlich, dass sich auch hier in der Region viele interessierte Eltern finden: „Aller Anfang ist schwer. Wenn der Kurs gut ankommt und es sich herumspricht, wird es bestimmt noch mehr Anmeldungen geben“, hofft sie.

Wer sich anmelden möchte oder in einen Kurs hineinschnuppern möchte, kann sich per Mail oder Instagram bei Bartelt melden, auch schon während der Schwangerschaft. Ab Juni wird sie ihre Kurse auch in Wittenberg im Familiencafé Kunterbunt anbieten.

Das Shia Familienzentrum befindet sich in der Wörlitzer Straße 69. Virginia Bartelt ist per Mail unter [email protected] oder über Instagram unter @_baby.yoga_ zu erreichen. Der vierwöchige Kurs kostet 55 Euro.