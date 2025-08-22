Während andere Rentner wohlverdient die Füße hochlegen, verkauft sie Pommes und Co. Wie lange Waltraud Dämmrich noch im Imbiss arbeiten wird.

In diesem Jahr feiert Waltraud Dämmrich ihr 15-jähriges Firmenjubiläum. Gemeinsam mit ihrem Mann Udo Freyberg verwöhnt sie die Kundschaft mit Pommes, Nuggets und Eis. Noch bis Ende August ist das Paar im Freibad Theißen am Imbisswagen anzutreffen.

Theißen/MZ. - „Bitteschön, Ihre Portion Pommes mit Ketchup und Mayo“, sagt Waltraud Dämmrich und reicht Stammgast Hans-Günther Henschel mit einem herzlichen Lächeln seinen Snack. Seit dem 29. Mai betreiben sie und ihr Mann Udo Freyberg den Imbiss im Freibad in Theißen, davor waren sie am Mondsee, in Osterfeld und im Schlosspark Zeitz.