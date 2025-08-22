Freibadpommes in Theißen Mit 76 Jahre an der Fritteuse: Warum Rentnerin Imbiss betreibt
Während andere Rentner wohlverdient die Füße hochlegen, verkauft sie Pommes und Co. Wie lange Waltraud Dämmrich noch im Imbiss arbeiten wird.
22.08.2025, 16:00
Theißen/MZ. - „Bitteschön, Ihre Portion Pommes mit Ketchup und Mayo“, sagt Waltraud Dämmrich und reicht Stammgast Hans-Günther Henschel mit einem herzlichen Lächeln seinen Snack. Seit dem 29. Mai betreiben sie und ihr Mann Udo Freyberg den Imbiss im Freibad in Theißen, davor waren sie am Mondsee, in Osterfeld und im Schlosspark Zeitz.