34 Grad im Schatten und jeder sucht nach einer erfrischenden Abkühlung. 22 Grad Wassertemperatur im Freibad Theißen klingen verlockend. Was das Bad noch so beliebt macht.

Ganz Zeitz schwitzt: Wo es überall Abkühlung gibt

Arian Thieme und die Brüder Ole und Pepe Bischoff (v.l.) finden in diesen heißen Tagen Abkühlung im Theißener Freibad.

Theißen/MZ. - Mit dem Klappstuhl unterm Arm, dem Handtuch über den Schultern und den Badelatschen an den Füßen geht es auf ins Freibad nach Theißen. Ein Duft von Sonnencreme liegt in der Luft und Gespräche plätschern dahin wie das Wasserspiel im Kinderbecken.