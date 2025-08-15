Hitze im Burgenlandkreis Ganz Zeitz schwitzt: Wo es überall Abkühlung gibt
34 Grad im Schatten und jeder sucht nach einer erfrischenden Abkühlung. 22 Grad Wassertemperatur im Freibad Theißen klingen verlockend. Was das Bad noch so beliebt macht.
15.08.2025, 07:00
Theißen/MZ. - Mit dem Klappstuhl unterm Arm, dem Handtuch über den Schultern und den Badelatschen an den Füßen geht es auf ins Freibad nach Theißen. Ein Duft von Sonnencreme liegt in der Luft und Gespräche plätschern dahin wie das Wasserspiel im Kinderbecken.