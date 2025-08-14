Ein ungewöhnlicher Vorfall sorgt für Diskussionen in Wittenberg: eine Anzeige eines Autofahrers gegen einen Fußgänger wegen Nötigung in der Fußgängerzone. Was der Streit über den Verkehr in Wittenbergs Innenstadt offenlegt.

Autofahrer zeigt Passanten in der Wittenberger Schlossstraße an, weil er im Weg steht

Gibt es zu viel Verkehr in der Fußgängerzone von Wittenberg? Oder sollte es Autofahrern gar leichter fallen, hier fahren zu dürfen? Ein Konflikt zwischen Fußgänger und autofahrer beschäftigt jetzt die Justiz.

Wittenberg/MZ. - Wie verkehrsberuhigt sollte die Wittenberger Innenstadt sein? Diese Frage wird immer wieder aufgeworfen. Jetzt gibt es einen etwas kuriosen Fall. Ein Fußgänger wird von einem Autofahrer angezeigt, weil er ihm im Weg gestanden haben soll. Beide Seiten sehen sich im Recht. Doch bleibt die Frage: Sind zu viele Autos in der Fußgängerzone unterwegs?