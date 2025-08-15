Bevor An der Darre das neue Justizzentrum entsteht, legen Archäologen erst einmal Hand an. Sie hoffen auf Funde aus der frühen Stadtgeschichte. Der erste Spatenstich ist für 2026 geplant.

Ein Blick über die innerstädtische Großbaustelle für das künftige Justizzentrum am Ascherslebener Burgplatz.

Aschersleben/MZ - An der Darre stehen die Baumaschinen dicht nebeneinander, Bohrgerät und Bagger sind aufgefahren. Wo bis vor kurzem Autos parkten, klafft nun eine aufgerissene Fläche im Herzen von Aschersleben. Passanten bleiben neugierig stehen, denn vom künftigen Gerichtsbau ist noch nichts zu erkennen. „Das ist der Berliner Verbau, eine Baugrubensicherung, die bei innerstädtischen Großprojekten eingesetzt wird“, erklärt Thomas Poege, Geschäftsführer der Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt (IPS), den Grund für die tief in den Boden eingebrachten Stahlträger. Die Gesellschaft realisiert das rund 50-Millionen-Euro-Projekt im Auftrag des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt.