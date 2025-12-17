Der Coca-Cola-Truck hat am Mittwochnachmittag einen Riesenansturm im Sangerhäuser Helme-Park ausgelöst. Bis zu zwei Stunden standen die Besucher an, um eine eigene Cola-Flasche zu gestalten oder ein Foto mit Santa Claus zu bekommen.

Zwei Stunden anstehen - Coca-Cola-Truck lockt in Sangerhausen tausende Besucher an (mit Fotogalerie)

Sobald die Sonne untergegangen war, strahlte der Truck in weihnachtlichem Glanz. Viele Besucher wollten gerade das fotografieren. Unzählige Handyfotos wurden gemacht.

Sangerhausen/MZ. - Weit vor der offiziellen Eröffnung des Coca-Cola-Trucks in Sangerhausen war der Andrang groß: Auf dem Parkplatz von Edeka-Lehne im Sangerhäuser „Helme-Park“ bildeten sich am Mittwochnachmittag lange Schlangen von Menschen, die alle ein Foto mit dem Weihnachtsmann machen oder eine personalisierte Coca-Cola-Flasche gestalten wollten.