Weihnachtshighlight im Helme-Park Zwei Stunden anstehen - Coca-Cola-Truck lockt in Sangerhausen tausende Besucher an (mit Fotogalerie)
Der Coca-Cola-Truck hat am Mittwochnachmittag einen Riesenansturm im Sangerhäuser Helme-Park ausgelöst. Bis zu zwei Stunden standen die Besucher an, um eine eigene Cola-Flasche zu gestalten oder ein Foto mit Santa Claus zu bekommen.
Aktualisiert: 18.12.2025, 08:59
Sangerhausen/MZ. - Weit vor der offiziellen Eröffnung des Coca-Cola-Trucks in Sangerhausen war der Andrang groß: Auf dem Parkplatz von Edeka-Lehne im Sangerhäuser „Helme-Park“ bildeten sich am Mittwochnachmittag lange Schlangen von Menschen, die alle ein Foto mit dem Weihnachtsmann machen oder eine personalisierte Coca-Cola-Flasche gestalten wollten.