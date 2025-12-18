Der Ausbau der Kreisstraße durch Siptenfelde verläuft bisher nach Plan. In zwei von drei Bauabschnitten ist die Straße fertig.

Wieder freie Fahrt durch Siptenfelde - aber nur vorübergehend

Schon jetzt: Kein Vergleich zu vorher. Die Straßberger Straße war eine Buckelpiste. Gehwege gab es keine.

Siptenfelde/MZ. - Vorerst freie Fahrt haben seit Mittwoch auch wieder die Siptenfelder und alle, die die Ortsdurchfahrt in Richtung Straßberg befahren. Die war wegen Sanierungsarbeiten gesperrt; der Verkehr wurde über Silberhütte umgeleitet. Abgeschlossen ist das Bauvorhaben damit aber noch nicht; über Winter werden die Arbeiten – wie auch in der Feldstraße in Harzgerode – ruhen.