  4. Straßenbau im Harz: Wieder freie Fahrt durch Siptenfelde - aber nur vorübergehend

Der Ausbau der Kreisstraße durch Siptenfelde verläuft bisher nach Plan. In zwei von drei Bauabschnitten ist die Straße fertig.

Von Susanne Thon 18.12.2025, 10:19
Schon jetzt: Kein Vergleich zu vorher. Die Straßberger Straße war eine Buckelpiste. Gehwege gab es keine. Foto: Susanne Thon

Siptenfelde/MZ. - Vorerst freie Fahrt haben seit Mittwoch auch wieder die Siptenfelder und alle, die die Ortsdurchfahrt in Richtung Straßberg befahren. Die war wegen Sanierungsarbeiten gesperrt; der Verkehr wurde über Silberhütte umgeleitet. Abgeschlossen ist das Bauvorhaben damit aber noch nicht; über Winter werden die Arbeiten – wie auch in der Feldstraße in Harzgerode – ruhen.