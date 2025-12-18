Über einen Lotto-Gewinn kann sich ein Spieler aus Magdeburg freuen. Er hatte bei Super-6 alle Zahlen richtig und gewinnt so 100.000 Euro.

Magdeburg. - Über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk kann sich ein Lotto-Spieler aus Magdeburg freuen. Er hatte bei der Ziehung am Mittwochabend alle sechs Ziffern der sechsstelligen Super-6-Gewinnzahl (166896) richtig.

Mit einem Spieleinsatz von 127 Euro hat er so den Hauptgewinn von 100.000 Euro abgeräumt, teilt Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mit. Die Chancen dafür stehen 1 zu 1 Million.

Der Spielschein sei anonym (ohne Lotto-Kundenkarte) in einer Lotto-Verkaufsstelle in Magdeburg gespielt worden - für mehrere Wochen bis über den Jahreswechsel hinaus, so das Unternehmen weiter.

Der 100.000-Euro-Gewinn könne in allen 620 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden. Dies könne ab sofort geschehen.