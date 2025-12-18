Die Komplettsanierung der Fahrstühle im neuen Bitterfelder Bahnhof endet früher als geplant. Damit können nach fünf Monaten Bauzeit auch Reisende mit Gehproblemen wieder in Bitterfeld ein- und aussteigen. Doch größer wurden die Kabinen der Aufzüge nicht.

Monatelange Durststrecke endet - Neue Aufzüge im Bahnhof Bitterfeld sind in Betrieb

Der Haupaufzug neben der Treppe zur Unterführung wird rege genutzt. Auch die drei Lifte zu den Bahnsteigen sind erneuert worden und in Betrieb.

Bitterfeld/MZ. - Der Bitterfelder Bahnhof ist ein Ärgernis los. Die Bahn hat die Erneuerung der vier Aufzüge vorfristig abgeschlossen – quasi als unverhofftes Weihnachtsgeschenk für die Passagiere. Ursprünglich war die Inbetriebnahme erst für Januar 2026 avisiert. Mit dem Einschalten der neuen Fahrstühle endet eine fünfmonatige Bauphase, die vor allem für mobilitätseingeschränkte Bahnreisende zu starken Einschränkungen am neu erbauten Bitterfelder Bahnhof geführt hatte.