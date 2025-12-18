Gute Nachricht vor Weihnachten Abwasserverband Köthen erhält Fördermittel in Millionen-Höhe - Was das für das Klärwerk Crüchern heißt
Der Abwasserverband Köthen erhält einen Fördermittelbescheid des Bundes über 2,6 Millionen Euro. Damit können die Arbeiten zur Stilllegung des Klärwerkes Crüchern 2026 starten.
Aktualisiert: 18.12.2025, 11:22
Köthen/MZ. - „Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten“, hat einmal der berühmte Fußball-„Kaiser“ Franz Beckenbauer in einem seiner zahlreichen Werbespots gefragt und fröhlich in die Runde geblickt. Zwar sind es noch ein paar Tage hin bis zum Fest. Aber es gibt Leute, die dürfen sich mitunter auch einmal über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen.