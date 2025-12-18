Der Abwasserverband Köthen erhält einen Fördermittelbescheid des Bundes über 2,6 Millionen Euro. Damit können die Arbeiten zur Stilllegung des Klärwerkes Crüchern 2026 starten.

Abwasserverband Köthen erhält Fördermittel in Millionen-Höhe - Was das für das Klärwerk Crüchern heißt

Läuft alles planmäßig, dann wird spätestens im Februar 2028 der Betrieb des Klärwerkes in Crüchern ein gestellt.

Köthen/MZ. - „Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten“, hat einmal der berühmte Fußball-„Kaiser“ Franz Beckenbauer in einem seiner zahlreichen Werbespots gefragt und fröhlich in die Runde geblickt. Zwar sind es noch ein paar Tage hin bis zum Fest. Aber es gibt Leute, die dürfen sich mitunter auch einmal über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen.