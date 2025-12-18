Zappenduster in Gerbstedt? In Bösenburg und Friedeburg ist bereits moderne LED-Technik im Einsatz. Was eine Machbarkeitsstudie damit zu tun hat, dass man in Gerbstedt noch auf energiesparende LED-Lampen warten muss.

Alt und störanfällig: So steht es um die Straßenlampen in Gerbstedt - und wie es besser werden könnte

Gerbstedt/MZ - Im Gerbstedter Ortsteil Thondorf sei es manchmal zappenduster, sagt MZ-Leser Falk Belger. Immer wieder falle dort im Hettstedter Weg die Straßenbeleuchtung aus und es dauere aus seiner Sicht viel zu lange, bis die Lampen wieder repariert sind.