Warum eine Machbarkeitsstudie Licht ins Dunkel bringen würde (Kommentar)

LED-Technik wäre die Lösung für die Straßenbeleuchtung in Gerbstedt.

Gerbstedt/MZ. - Die Straßenbeleuchtung in Gerbstedt ist mehr als nur ein technisches Detail und der aktuelle Zustand alles andere als optimal: Ein alter, störanfälliger Bestand verursacht hohe Wartungskosten und frisst unnötig Energie. Zudem steigt durch schlechtes Licht auch die Sturzgefahr. Reparaturen dauern länger, weil Ersatzteile fehlen oder komplizierte Kabelschäden behoben werden müssen. Das ist für die Bürger ärgerlich und für die Gemeinde teuer.