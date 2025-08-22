Ballenstedt feiert Stadtfest. Auf dem Schlossplatz wird am Samstag, 23. August, für einen guten Zweck um die Wette geradelt, am Abend zuvor geht's mit Mark 'Oh musikalisch zurück in die 90er.

Beim Städtewettbewerb von enviaM und Mitgas wird kräftig in die Pedale getreten.

Ballenstedt/MZ. - Können die Ballenstedter der Konkurrenz aus Peitz, Oberlungwitz und Oschatz davonradeln? Die Kommunen aus Brandenburg und Sachsen führen derzeit mit jeweils deutlich mehr als 200 erradelten Kilometern beim diesjährigen Städtewettbewerb von enviaM und Mitgas. Beim Stadtfest in Ballenstedt am Samstag, 23. August, macht der Wettbewerb von 12 bis 18 Uhr auf dem Schlossplatz Station.

In diesem Jahr kämpfen 23 Kommunen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen darum, möglichst viele Kilometer zu erradeln, denn für jeden erradelten Kilometer fließen Fördergelder in lokale gemeinnützige Projekte.

enviaM und Mitgas belohnen beste Kommune mit 8.000 Euro

Dafür stellen enviaM und Mitgas jeweils ein Fahrrad für Erwachsene und eines für Kinder bereit. Innerhalb von sechs Stunden gilt es, möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Die Kommune mit den meisten Kilometern gewinnt 8.000 Euro, die Plätze zwei bis fünf erhalten Preisgelder zwischen 6.000 und 2.500 Euro.

Auch alle anderen Teilnehmer des Städtewettbewerbs profitieren, betonen die Energieversorger: Pro Kilometer gibt es fünf Euro für soziale Initiativen vor Ort. Zudem können die Bürgermeister durch ein kleines Quiz zusätzliche 400 Euro für den guten Zweck gewinnen.

Dance und Techno mit Mark 'Oh wecken Erinnerungen an die 90er

Das Stadtfest beginnt am Freitagabend, 19 Uhr, mit einer Zeitreise in die 90er und einem DJ, dessen Name untrennbar mit Dance und Techno verbunden ist: Mark 'Oh. Eine „mitreißende Party voller Hits, die Erinnerungen wecken, begleitet von coolen DJ-Sets von DJ Hytte. Die Special Effects sorgen für eine atemberaubende Atmosphäre“, verspricht die Stadt Ballenstedt.

Auch der Samstag steht im Zeichen der Musik - mit dem Gesangsduo Kuss Mund und der Partyband „Einzig und Artig“. Los geht's um 20 Uhr. Davor gibt es den ganzen Samstag über ein abwechslungsreiches Programm.