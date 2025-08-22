Die Polizeiinspektion bittet auf der Suche nach einem Straftäter um Mithilfe. Passiert war der Vorfall in der Hettstedter Straße in Halle. Phantomfoto im Text

Die Polizei sucht in Halle nach einem Täter, der ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt und mit einem Messer verletzt haben soll.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei sucht nach dem Täter, der ein 13-jähriges Mädchen in der Nähe des Penny-Einkaufsmarktes in der Hettstedter Straße in Halle sexuell belästigt und mit einem Messer verletzt haben soll. Passiert war der Angriff bereits am 5. August gegen 14.15 Uhr. Jetzt hat sich die Polizei mit der Bitte um Mithilfe und einem Phantombild an die Öffentlichkeit gewandt.

Mit diesem Phantomfoto sucht die Polizei nach dem Täter. (Foto: Polizei Halle)

Demnach hatte die Minderjährige den Supermarkt verlassen - der unbekannte Mann folgte ihr. Auf einem Verbindungsweg zur Hans-Sachs-Straße soll der Täter die 13-Jährige festgehalten haben. „Er zog an ihrer Kleidung und berührte sie unsittlich. Zudem soll er das Mädchen, das russischer Nationalität ist, ausländerfeindlich beschimpft und bedroht haben“, sagt Polizeisprecher Alexander Junghans.

Zudem soll er das Kind mit einem Messer im Gesicht verletzt und ihr einen Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben. „Die 13-Jährige wehrte sich. So gelang ihr die Flucht. Das Mädchen kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus“, so Junghans. Man habe sofort nach dem Täter gefahndet - allerdings ohne Erfolg. In den letzten Tagen wurden demnach im Umfeld des Tatortes Personen befragt und Spuren gesichert.

Der Täter sprach nach Auskunft des Opfers deutsch. Er war vermutlich zwischen 40 und 50 Jahren alt, 1,80 Meter groß und schlank. Der Mann hatte eine Glatze. Auffällig seien ein Buckel auf der Nase und eine Narbe an der rechten Seite des Kopfes. Zum Tatzeitpunkt trug der Angreifer eine braune Jacke und eine schwarze Hose.

Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter Telefon 0345/2241291 entgegen.