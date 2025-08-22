Da die feierliche Einweihung der restaurierten Lauchaer Eifert-Orgel wegen einer Verzögerung nicht wie geplant stattfinden kann, wird kunstvoll improvisiert.

Die eigene Enttäuschung dem Blick nach vorn weichen lassen: Lauchas Kantor Robert Müller hängt das Ankündigungsplakat für die sogenannte Ersatzmusik aus.

Laucha - Es hat ein wenig etwas von einem Hochzeitsfest, bei dem die Braut auf ihrer Anreise so sehr aufgehalten wird, dass sie es beim besten Willen nicht zur Zeremonie und anschließenden Party schafft. Was alle eingeladenen Gäste vor die knifflige Frage stellt, das Ganze nun komplett abzublasen oder sich dennoch einen schönen Abend zu machen.