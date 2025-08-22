Festakt in Stadtkirche verschoben Hochzeitsfest steigt ohne Braut: Warum in Laucha trotzdem gefeiert wird
Da die feierliche Einweihung der restaurierten Lauchaer Eifert-Orgel wegen einer Verzögerung nicht wie geplant stattfinden kann, wird kunstvoll improvisiert.
22.08.2025, 15:38
Laucha - Es hat ein wenig etwas von einem Hochzeitsfest, bei dem die Braut auf ihrer Anreise so sehr aufgehalten wird, dass sie es beim besten Willen nicht zur Zeremonie und anschließenden Party schafft. Was alle eingeladenen Gäste vor die knifflige Frage stellt, das Ganze nun komplett abzublasen oder sich dennoch einen schönen Abend zu machen.