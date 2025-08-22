Der Prozess gegen die Wittenbergerin, die ihre Zwillinge erstickt haben soll, ist fortgesetzt worden. Was am vierten Verhandlungstag gesagt wurde.

Wittenberg/MZ. - Der Prozess im Fall der Wittenbergerin, der vorgeworfen wird, ihre lebensfähigen Zwillinge im November vergangenen Jahres erstickt zu haben, wird sich vermutlich noch längere Zeit hinziehen. Die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt bat am Ende des vergleichsweise kurzen Verhandlungstages am Freitag um Abstimmung für mögliche Termine in den nächsten Monaten.