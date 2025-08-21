Prozess um tote Zwillinge wird am Landgericht Dessau-Roßlau fortgesetzt. Was ein Rechtsmediziner am dritten Verhandlungstag aussagt.

Wittenberg/MZ. - Am dritten Verhandlungstag im Fall der im November 2024 in Wittenberg ums Leben gekommenen Zwillinge hat am Mittwoch neben anderen Gerald Brennecke vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Halle ausgesagt. Er war damals vor Ort, als die toten Neugeborenen gefunden wurden – in feuchte Handtücher gehüllt und in blaue Plastiksäcke mit gelbem Zugband gesteckt.