Im Muldestausee-Ortsteil Schlaitz soll eine Freizeitanlage entstehen. Es gibt Fördermittel und einen großen Haken.

Spiel und Spaß in Schlaitz - Für Freizeitanlage braucht es 125.000 Euro

Auf dem alten Sportplatz in Schlaitz soll die Freizeitanlage enstehen.

Schlaitz/MZ. - In Schlaitz soll eine Freizeitanlage entstehen. Das ist ausgemachte Sache von Sportlern wie den Mitgliedern des HSV Gröbern und des Jugendgemeinderates, der das Projekt ersonnen hatte, um das Leben auf dem flachen Land angenehmer zu machen. Die Idee kam an. Die Leader-Arbeitsgruppe Dübener Heide hat für das Vorhaben Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung. Der Haken: Die Gemeinde muss einen Eigenanteil von 125.000 Euro aufbringen.