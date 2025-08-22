Die Sommerkurse des Instituts für deutsche Sprache und Kultur gehen zu Ende. An der dritten Runde nehmen rund 60 Menschen teil. Was einige von ihnen berichten.

Lernen im ruhigen Wittenberg: Was Studenten hier zu schätzen wissen

Die Teilnehmer der dritten Runde der Wittenberger Sommerkurse: Studenten aus 18 verschiedenen Ländern.

Wittenberg/MZ. - Die Sommerkurse des Instituts für deutsche Sprache und Kultur an der Universität Halle-Wittenberg neigen sich dem Ende entgegen. Noch bis nächste Woche arbeiten knapp 60 Studenten aus 18 verschiedenen Ländern in der Lutherstadt an ihren Sprachkenntnissen. Es ist die dritte Runde der traditionellen Sommerkurse, eine vierte wird es in diesem Jahr nicht geben, erklärt Instituts-Leiterin Stefanie Rieger. Der September sei ein bisschen schwierig, weil in vielen Ländern die Semester schon beginnen.