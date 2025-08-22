Körperverletzung, Diebstahl, Brandstiftung Polizei muss 31 Mal in Dessau-Roßlauer Schwimmbäder ausrücken
Nicht immer geht es friedlich zu zur Sommerzeit in Schwimmbädern. In Dessau-Roßlau musste die Polizei bereits mehr als 30 Mal zu Straftaten in Schwimmbädern ausrücken.
Aktualisiert: 22.08.2025, 12:04
Dessau-Roßlau/MZ. - Immer wieder sorgt Gewalt in Schwimmbädern bundesweit für Schlagzeilen, ob in Berlin, im Ruhrgebiet oder zuletzt in einem Spaßbad in Halle, wo zwei Tunesier und sechs Syrer aneinandergerieten. Stühle flogen und auch Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Auch zu 18 Diebstählen und acht Körperverletzungen musste die hallesche Polizei schon in Schwimmbäder ausrücken.