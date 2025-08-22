Nicht immer geht es friedlich zu zur Sommerzeit in Schwimmbädern. In Dessau-Roßlau musste die Polizei bereits mehr als 30 Mal zu Straftaten in Schwimmbädern ausrücken.

Die Polizei hatte in diesem Jahr bislang 31 Einsätze in Dessau-Roßlauer Schwimmbädern.

Dessau-Roßlau/MZ. - Immer wieder sorgt Gewalt in Schwimmbädern bundesweit für Schlagzeilen, ob in Berlin, im Ruhrgebiet oder zuletzt in einem Spaßbad in Halle, wo zwei Tunesier und sechs Syrer aneinandergerieten. Stühle flogen und auch Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Auch zu 18 Diebstählen und acht Körperverletzungen musste die hallesche Polizei schon in Schwimmbäder ausrücken.