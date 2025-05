Wildschweine hatten im Frühjahr große Flächen am Osterteich in Gernrode verwüstet. Ob der Saisonstart des Waldbades im Harz trotzdem pünktlich erfolgen kann, und was der Ortsbürgermeister angeregt hat.

Nach Verwüstung am Osterteich: Kann Saison an Badesee im Harz pünktlich starten?

Gernrode/MZ. - Erst waren im Februar Flächen an Sport- und Spielanlagen aufgerissen und zerwühlt worden, ab Mitte März dann ein erheblicher Teil der Liegewiese: Wildschweine hatten im Frühjahr eine erhebliche Verwüstung am Osterteich in Gernrode angerichtet. Das Waldbad startet normalerweise am 1. Juni in die Saison.