NAUMBURG/WEISSENFELS/MZ. - Auch in dieser Woche brauchen Fahrzeughalter im Burgenlandkreis einen langen Atem, denn die Kfz-Zulassungsstellen in Weißenfels und Zeitz bleiben weiterhin geschlossen. Nur jene in Naumburg ist noch geöffnet. Dort bilden sich jedoch seit Tagen Warteschlangen bereits lange bevor die Behörde ihre Türen überhaupt öffnet. Bei einer Recherche der MZ am Montag vor Ort gab einer der rund 30 Wartenden an, bereits vor 5 Uhr gekommen zu sein. Andere Kfz-Halter haben sich Campingstühle mitgebracht, um sich die Wartezeit bis zur Öffnung der Zulassungsstelle (8 Uhr) etwas zu erleichtern.

