Ein wöchentliches Seniorencafé ist im Frauenkommunikationszentrum in der Melle geplant. Die Stadt Aschersleben will das Angebot erst einmal testen.

Stadt Aschersleben plant mit Seniorencafé Treffpunkt für ältere Menschen in der Melle

Bei ausreichendem Interesse könnte es bald wöchentliche Seniorentreffs in der „Melle“ geben.

Aschersleben/MZ - Wie die Stadt Aschersleben in einer Mitteilung informiert, ist im Frauenkommunikationszentrum der „Melle“, Staßfurter Höhe 40/42, ein neues Angebot geplant: Jeden Mittwoch könnte dort ab 10 Uhr zum Seniorencafé eingeladen werden.

In lockerer Atmosphäre könnte den älteren Bürgern der Stadt ein fester Rahmen und Raum für Gespräche gegeben werden. So könne man sich nicht nur austauschen, sondern auch Freundschaften pflegen oder einfach nur ein paar gemeinsame Stunden verbringen – vorausgesetzt, das Interesse sei da.

Um das abzuklären, wird gebeten, sich bei Interesse unter 03473/95 81 11 oder per E-Mail an [email protected] bei Kathrin Sommer, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, zu melden. Wenn sich genügend Teilnehmer finden, werden diese dann per Telefon über den ersten Termin des Seniorencafés informiert.