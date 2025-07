Halle (Saale)/MZ - „Feel the Summer Rave“ lautet das Motto des Outside World Festivals, das am Samstag, 26. Juli, in Halle stattfindet. Um dem Gefühl gerecht zu werden, sollte dieser Ganztags-Rave ursprünglich auch draußen unter freiem Himmel im Karlsbad Halle stattfinden. Das gar nicht so sommerliche Regenwetter, das noch die ganze Woche andauern soll, führt nun aber dazu, dass das Outside World Festival stattdessen ins Capitol in der Lauchstädter Straße verlegt wird.

