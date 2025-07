Auf dem Wochenmarkt in der Zeitzer Innenstadt gibt es neben Saisongemüse frisch vom Feld wieder einen Obst- und Gemüsestand. Von den Marktbesuchern kommt Lob. Was sie sagen.

Alles, was der Innenstadt in Zeitz hilft

Zeitz/MZ. - Zweimal hat Jan seinen Obst- und Gemüsestand bereits auf dem Zeitzer Wochenmarkt am Roßmarkt aufgebaut. Und die ersten Stammkunden hat er schon. „Das Obst ist so frisch, kein angegammeltes drunter, das lohnt sich wirklich, hier zu kaufen“, sagte ein älterer Mann am jüngsten Markttag in der Innenstadt. Er ist froh, dass es wieder Obst auf dem Wochenmarkt gibt.