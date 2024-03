Marktbetreiber Hex.Event sucht ständig neue Beschicker. Das lockt mehr Leute an den Roßmarkt. Warum das für die Zeitzer Innenstadt so wichtig ist.

Zeitz/MZ. - „Genau das hat hier gefehlt“, freut sich Maggi Riedel am Mittwochmorgen auf dem Zeitzer Roßmarkt. „So ein großer Obst- und Gemüsestand, so ein großes Angebot! Das ist gut für den Wochenmarkt.“ Nicht nur diese Zeitzerin freute sich und griff gleich zu. Denn so ein „vitaminreicher Stand“, wie ein anderer Marktbesucher meinte, war lange der große Wunsch. Und wichtig für die Innenstadt. „Das muss sich rumsprechen, dann zieht das garantiert noch mehr Leute mittwochs auf den Markt“, sagte ein Anwohner der Innenstadt. „Das wird doch immer mehr zum Trauerspiel, so viel Leerstand. Der Markt ist da ganz sicher ein Motor.“