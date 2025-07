Mehrere Rassekatzen sind am Zeitzer Tierheim ausgesetzt worden, hier eine der Fundkatzen, die am Tor abgestellt waren.

Zeitz/MZ. - Wieder einmal sind Tiere am Zeitzer Tierheim ausgesetzt worden. Schock am Morgen: Mehrere Katzen sind am Montagmorgen am Tor des Zeitzer Tierheims gefunden worden. Ausgesetzt in einer Tasche und einer mit Draht und einem Gitter verschlossenen Katzentoilette.