Tierschutzverein will den Halter des Yorkshire Terriers ermitteln. Wer kennt den Hund - und vor allem seinen Halter? Wie man jetzt am besten helfen kann.

So wurde der kranke, circa zehn Jahre alte Hund bei Frostgraden am Tor des Zeitzer Tierheims entsorgt. Wo lebte so ein Yorkshire Terrier - und wo fehlt er jetzt? Ein weiteres Foto gibt es im Text.

Zeitz/MZ. - Entsetzen im Zeitzer Tierheim: Am Montagmorgen hing bei Frostgraden ein Hund, in einen blauen Beutel gestopft, am Tor der Einrichtung. „Der Hund ist hier regelrecht entsorgt worden“, sagt Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer. „Wir wollen in jedem Fall ermitteln, wer der Halter ist.“