Coswig/MZ. - „Wie lange noch?“, lautet die Frage der MZ. Henry Niestroj antwortet prompt. „30 Tage.“ Sogleich holt er ein Maßband hervor und präsentiert es gut gelaunt. Wie vom Militär bekannt, zählt der Polizeihauptmeister aus Coswig die Arbeitstage, bis er in den wohlverdienten Ruhestand eintreten wird. „Am 1. Oktober ist es so weit“, sagt er. Die gute Laune, die der 60-Jährige an den Tag legt, ist keinesfalls gespielt, trügt jedoch etwas. „Ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge dabei“, bemüht er daher eine weithin bekannte Floskel.