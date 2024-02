Am 25. Februar wird in Coswig ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Welche Dinge dem parteilosen Kandidaten Henry Niestroj unter anderem besonders wichtig sind.

Coswig/MZ. - Bürgermeisterkandidat Henry Niestroj trifft sich zum MZ-Gespräch mit dem Reporter am Coswiger Amtshaus direkt am Öffnungszeitenschild. Regelmäßig sehe er Menschen, die am Rat- oder Amtshaus vor verschlossenen Türen stehen. „Es kann nicht sein, dass die Behörde an zwei Tagen zu ist“, sagt er. Die Mitarbeiter seien ja da, es werde nur niemand hereingelassen.