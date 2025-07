Zahl der Kaufvorgänge zieht deutlich an. Was man im Landkreis für den Quadratmeter hinlegen muss.

Grundstücke für Eigenheimbau in Mansfeld-Südharz wieder mehr gefragt

Grundstücke für den Hausbau sind nach der Flaute von 2022 auch in Mansfeld-Südharz wieder mehr gefragt.

Sangerhausen/MZ. - Es gibt wieder mehr Interessenten für einen Hausbau in Mansfeld-Südharz. Das jedenfalls zeigt der aktuelle Marktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt, in den alle Daten aus notariell geschlossenen Kaufverträgen aus den Jahren 2023 und ’24 eingeflossen sind.