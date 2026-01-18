In Gernrode treffen 2026 große Bauvorhaben auf große Hoffnungen. Welche Projekte für die Stadt im Jahr 2026 wichtig sind, und welche die größten Herausforderungen im Jahr 2025 waren.

Schulzentrum, Selketalbahn, Osterberg: Was für Gernrode 2026 wichtig ist

Seit langem geplant ist die Gestaltung des Parkplatzes an der Stiftskirche in Gernrode.

Gernrode/MZ. - Der Anbau an die Grundschule, um den dringend benötigten Platz zum Lernen zu schaffen, ist ein Projekt, das den Gernrödern am Herzen liegt. Was aus Sicht der Stadt im Jahr 2026 noch umgesetzt werden sollte und welche die größten Herausforderungen im Jahr 2025 waren, erklärt Ortsbürgermeister Lars Kollmann im Gespräch mit MZ-Reporterin Petra Korn.