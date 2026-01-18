Ein Betrüger vor einem Einkaufsmarkt in Köthen gibt vor, Spenden zu sammeln. Eine Frau wird stutzig und von dem Mann beleidigt.

Köthen/MZ/sgr - Als Spendensammler ausgegeben hat sich ein Betrüger am Freitag vor einem Einkaufsmarkt in Köthen. Darüber informiert das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.

Gegen 13.30 Uhr habe der bislang unbekannte Mann, der ein Klemmbrett dabei hatte, in der Langenfelder Straße in Köthen einige Passanten angesprochen. Er habe angegeben, angeblich Spenden für eine Organisation für behinderte Kinder zu sammeln. „Eine Geschädigte bemerkte den Betrug rechtzeitig und wurde daraufhin durch den Mann verbal beleidigt“, teilt die Polizei mit. Geld habe die Frau nicht zugesetzt. Die Polizei ermittelt.

Das Ganze erinnert an Fälle im Oktober und Dezember vergangenen Jahres: Eine MZ-Leserin hatte im Oktober berichtet, dass mehrere Männer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Köthen unterwegs gewesen seien, die vorgaben, Spenden für die Lebenshilfe zu sammeln. Sie informierte die Polizei, weil ihr die Aktion dubios vorkam. Auf MZ-Nachfrage bestätigte die Lebenshilfe in Köthen, keine Spenden auf der Straße zu sammeln. Im Dezember waren falsche Spendensammler in einem Supermarkt in der Wallstraße in Köthen unterwegs, was einer Mitarbeiterin auffiel.

Wer Hinweise zum Vorfall am Freitag oder zum bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Telefon 03496/4260, zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse [email protected] genutzt werden.