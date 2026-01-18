Ein Ehepaar aus Hessen macht unerwartete Entdeckung nach Kauf eines Kruges – er stammt aus der einstigen Keramikfabrik in Bernburg. Aber was hat das alles mit der Töpferwiese zu tun?

Spurensuche im Küchenschrank - wer löst weitere Rätsel um vergessene Keramikfabrik von Bernburg?

Bernburg/MZ. - Als Blanka und Ulrich Linnemann vor dreieinhalb Jahren über einen Flohmarkt nahe Wiesbaden schlenderten, ahnten sie nicht, welchen besonderen Fund sie mit nach Hause nehmen würden. Für Unwissende scheint es ein gewöhnlicher Krug mit Verschnörkelungen zu sein. Doch für das Ehepaar, das sich seit 30 Jahren intensiv mit dem Thema Keramik beschäftigt, ist es eine kleine Sensation gewesen. Eine, die sie nun in die Saalestadt Bernburg führte.