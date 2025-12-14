Die Polizei in Köthen warnt vor falschen Spendensammlern - und ermittelt gegen einen jungen Mann und eine junge Frau.

Köthen/MZ. - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld warnt vor falschen Spendensammlern.

In einem Supermarkt in der Köthener Wallstraße hatte schon am Dienstag, 9. Dezember, ein Pärchen sein Glück versucht. Das Duo hatte eine falsche Spendenliste dabei und versuchte mehreren Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Als eine Mitarbeiterin des Geschäftes darauf aufmerksam wurde und die Personen ansprach, verschwanden sie aus dem Laden und flüchteten mit einem schwarzen BMW.

Ein Streifenwagen konnte das Fahrzeug wenig später in der Friedrich-Ebert-Straße stellen. Im BMW wurde eine Sammelliste und ein Bargeldbetrag in Höhe von 20 Euro aufgefunden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Geschädigte, die den Betrügern in gutem Glauben einen Geldbetrag übergeben haben, sich unter der Rufnummer 03496/4260 bzw. per Mail [email protected] mit dem Revier in Verbindung zu setzen.

Zudem wird zur Vorsicht geraten: „Spenden Sie nur an bekannte und seriöse Organisationen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, geben Sie nie unbekannten Personen an der Haustür oder auf der Straße Geld und informieren Sie bei aggressivem Verhalten sofort die 110“, erklärte die Polizei. Gegen den 24 Jahre alten Mann und seine 21-jährige Begleiterin wird nun wegen des Verdachts des Betruges ermittelt.