Tempoverstöße spülen Halle wieder viel Geld in die Kasse, wie die Zahlen für 2025 zeigen. Zwei neue Superblitzer sind seit Dezember im Einsatz. Unterdessen geht das Rotlicht-Drama weiter.

Jagd auf Raser: Halle setzt jetzt auf Tarnkappen-Blitzer und erzielt wieder Millionen-Einnahmen

Halles neuer „Tarnkappen“-Blitzer: Freitagfrüh stand er in der Delitzscher Straße in Reideburg.

Halle (Saale)/MZ. - Die Blitzersäule auf der Europachaussee in Richtung Merseburg - hinter der Kreuzung Reideburger Landstraße - ist schon aus großer Entfernung zu sehen. Und deshalb überrascht es, dass eben diese Anlage im vergangenen Jahr die meisten Temposünder fotografierte - bezogen auf die vier stationären Blitzer im Stadtgebiet.