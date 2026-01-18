Mit einer Absperrbake sind am Sonntagmorgen zwei junge Männer durch Köthen gelaufen - direkt an einer Polizeistreife vorbei. So haben die Beamten reagiert.

Köthen/MZ - Zwei junge Männer mit einer Absperrbake. Dieser kuriose Anblick hat sich am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr einer Polizeistreife in Köthen geboten.

Die Beamten entdeckten das Duo in der Weintraubenstraße. Sie seien aus Richtung Bahnhof gekommen und ziemlich betrunken gewesen, teilt die Polizei mit. Die jungen Männer hätten berichtet, die Bake in der Stadt „gefunden“ zu haben.

„Nach einem belehrenden Gespräch wurde die Absperrbake durch die beiden Herren an ihren ursprünglichen Standort zurückgebracht“, schreibt die Polizei. Wohin genau, ließ sich auf MZ-Nachfrage nicht herausfinden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.