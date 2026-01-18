Siegfried Richter aus Leuna holt bei der Senioren-EM auf Madeira drei Goldmedaillen über 100 und 200 Meter sowie im Weitsprung. Wie er mit 90 Jahren noch immer an die Spitze rennt – und welche Titel er jetzt ins Visier nimmt.

Leuna/MZ. - Erst im August des vergangenen Jahres gewann der 90-jährige Siegfried Richter aus Leuna drei Gold- und zwei Silbermedaillen bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren in der Leichtathletik. Damals erzählte er, dass es mittlerweile 67 Goldmedaillen bei seiner Zählung waren, die er über die Jahre angesammelt hat. Seit der Leichtathletik-Europameisterschaft der Senioren im portugiesischen Funchal ist seine Sammlung nun um drei Goldmedaillen reicher. Über 100 Meter, 200 Meter und im Weitsprung konnte er in seiner Altersklasse gewinnen.