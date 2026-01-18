Erst bellte der Hund nur, dann sprang er aus dem Fenster und griff den Postboten an.

Rodleben/MZ. - Nach einem Angriff eines Hundes hat die Polizei Dessau-Roßlau Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Das hat das Revier am Sonntag mitgeteilt.

Zu dem Vorfall kam es am Sonnabend, 17. Januar, gegen 13 Uhr im Dessau-Roßlauer Ortsteil Rodleben. Nach Angaben der Polizei hatte ein Paketzusteller an der Haustür eines Einfamilienhauses geklingelt, um eine Lieferung zuzustellen. Dabei soll ein Hund erst lautstark gebellt haben, bevor das Tier plötzlich aus dem Küchenfenster sprang und schließlich den Postboten einmal ins Bein biss.

Dabei entstand, so die Polizei, „eine sichtbare, aber nicht blutende Wunde“. Ein Strafverfahren wurde gegen den Hundehalter eingeleitet. Ob der Postbote seinen Dienst fortsetzen konnte, dazu wurden keine Angaben gemacht.