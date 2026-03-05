Ein Tiny House soll das traditionsreiche Dambachhaus in Thale schon bald um eine moderne Übernachtungsmöglichkeit bereichern. Bis es Gäste empfangen kann, müssen jedoch noch letzte Hürden auf dem Gelände am Hexentanzplatz überwunden werden.

Das Dambachhaus in Thale hat mehr als 100 Jahre Forst- und Jagdgeschichte begleitet.

Thale/MZ. - Es steht schon seit Monaten auf dem Gelände, hat aber noch nicht seinen endgültigen Stellplatz bekommen: das Tiny House, das das Übernachtungsangebot des Dambachhauses ergänzen soll. Das Areal für das Mini-Haus auf Rädern müsse noch fertig vorbereitet werden, berichten Alexandra und Jörg Krollmann, die vor der vierten Saison als Betreiber des Gästehauses nahe dem Hexentanzplatz Thale stehen.