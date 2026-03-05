Absperrungen, eingehauste Zugänge: Seit zwei Jahren tut sich nichts auf der Baustelle Bahnhof Quedlinburg. Die Deutsche Bahn erklärt jetzt, wann weitergebaut wird.

Bahnhof Quedlinburg: Nach zwei Jahren Stillstand - so geht es 2026 mit Umbau weiter

Noch immer eine Baustelle: der Bahnhof Quedlinburg. Seit rund zwei Jahren herrscht hier Stillstand.

Quedlinburg/MZ. - Rot-weiße Absperrzäune leiten auf dem Weg vom Bahnhofsvorplatz in Quedlinburg zum Bahnsteig eins, die Zugänge zur Unterführung zu und auf den anderen Bahnsteigen sind mit Holzfaserplatten eingehaust. Der Platz an den Baucontainern ist verwaist. Seit fast zwei Jahren dreht sich auf der Baustelle am Bahnhof der Welterbestadt kein Rad.