6.28 Uhr – So gewinnt der HFC in Zehlendorf

Der Hallesche FC bleibt in der Regionalliga Nordost auf Erfolgskurs. Im Nachholspiel bei Schlusslicht Hertha Zehlendorf ragt Niclas Stierlin beim 4:1-Sieg mit drei Treffern heraus. Zwei Neue sind direkt am Führungstreffer beteiligt.

Niclas Stierlin schnürt Dreierpack: HFC setzt Serie beim Tabellenletzten Hertha Zehlendorf fort

Niclas Stierlin war beim Halleschen FC mit drei Treffern der große Matchwinner. (Foto: Koch)

Folge 40 des Podcasts Chemie kennt keine Liga ist da. Thema dieses Mal: Auf das Rumoren folgen Konsequenzen: Robert Marien scheidet Ende Juni beim HFC aus. Für die Personalie Daniel Meyer könnte das entscheidend sein. Sportlich läuft es bei HFC hingegen bestens.

6.12 Uhr – Staatssekretäre diskutieren in Halle über Bildung

Mit neuen Konzepten will Sachsen-Anhalt mehr Lehrkräfte in den ländlichen Raum locken. Besonders Schulleiterinnen und Schulleiter sollen gezielt besser ausgebildet werden. Themen wie diese haben die Bildungsstaatssekretäre der Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen am Mittwoch auf dem ersten Mitteldeutschen Schulleitungskongress in Halle diskutiert.

Lehrermangel in Sachsen-Anhalt: Wie neue Konzepte Schulen auf dem Land retten könnten

Jürgen Böhm, Staatssekretär im Bildungsministerium, setzt auf Weiterbildungen gegen den Lehrermangel. (Foto: Uli Lücke)

5.56 Uhr – Trifft es noch mehr Bäcker in Halle?

Drei alt eingesessene Bäckereien in Halle und dem Saalekreis schließen. Für Bäckermeister Jürgen Weidner aus Reideburg ist es nur der Anfang vom Ende. Auch die Innung ist besorgt.

Bäckermeister aus Halle schlägt Alarm: „Wir kleinen Betriebe sterben alle aus“

Bäckermeister Jürgen Weidner und Verkäuferin Vivian Wöckner halten die Bäckerei in Reideburg mit einem Gesellen aufrecht. (Foto: Dirk Skrzypczak)

